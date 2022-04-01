Выставка «Тюмень Агро— 2022» стартовала в Тюменском районе

Агропромышленная выставка «Тюмень Агро— 2022. Устойчивое развитие АПК» стартовала в комплексе «Пышминская Долина» в поселке Винзили. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александа Моора.

Выставка пройдет уже в десятый раз. Спецтехнику для мероприятия предоставили 30 организаций из восьми регионов РФ и Республики Беларусь. По словам главы региона, для посетителей подготовили широкую программу.