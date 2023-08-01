Интересное 01 августа 2023, 22:00 Выставка артиллерии Первой мировой войны откроется в Царском Селе

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В Царском Селе откроется выставка, посвященная артиллерии Первой мировой войны. Об этом сообщил ОТР.

Посетители смогут изучить свыше 400 экспонатов. Среди них — артиллерийские орудия, их проектные чертежи и модели, эполеты и офицерская папаха, мундиры Николая II. Большую часть экспонатов ранее не выставляли.

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Некоторые меценаты передали музею предметы обмундирования и вооружения второй половины XIX — начала XX века. Их разместят в постоянной экспозиции музея «Россия в Великой войне».