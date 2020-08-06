96-летний итальянец исполнил мечту всей жизни и получил высшее образование

Итальянец Джузеппе Патерно в 96 лет получил диплом бакалавра по философии в Университете Палермо. Получить высшее образование было его детской заветной мечтой.

Как написало издание Тhе Guаrdiаn, Джузеппе родился в бедной семье, родители не могли позволить сыну оплатить учебу. Когда началась Вторая мировая война, мальчику пришлось помогать отцу в пивоварне в Палермо, а после он работал на железной дороге.

Джузеппе осознавал, что на данный момент должен был трудиться, чтобы прокормить семью, хотя, по его словам, у него было «непреодолимое желание погрузиться в книги и читать, учиться».

Среднее образование он получил только в 31 год, а поступить в вуз смог только спустя много лет. По словам однокурсников, Джузеппе учился без Google и Википедии, а рефераты печатал на старой машинке, однако у него вышел лучший средний балл среди однокурсников. Итальянец стал старейшим выпускником Италии и сейчас надеется, что сможет получить степень магистра.

Его история лишний раз доказывает, что между человеком и его мечтой не стоит ничего, кроме трудолюбия и твердого стремления добиться желаемого.