Вышел трейлер супергеройского сериала «Соколиный Глаз»

На YouTube-канале студии Marvel появился дебютный трейлер мини-сериала «Соколиный Глаз», главную роль в котором сыграл Джереми Реннер. Сама премьера назначена на 24 ноября, рассказало ИА Nation News.

По сюжету сериала супергерой Клинт Бартон собирается отойти от дел. Соколиный Глаз готовит на свое место девушку по имени Кейт, которая не имеет сверхспособностей. Главный герой будет учить ее спасению людей и борьбе со злодеями с помощью лука.

Режиссерами новой кинокартины выступили Кэтти Элвуд и Берт. В проекте также поучаствовали Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Вера Фармига, Зан Маккларнон и другие.

Сериал «Соколиный Глаз» станет пятым шоу-проектом в рамках киновселенной Marvel.