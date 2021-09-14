facebook_pixel
    14 сентября 2021, 13:01

    Вышел трейлер супергеройского сериала «Соколиный Глаз»

    Оксана Лавнюженко

    На YouTube-канале студии Marvel появился дебютный трейлер мини-сериала «Соколиный Глаз», главную роль в котором сыграл Джереми Реннер. Сама премьера назначена на 24 ноября, рассказало ИА Nation News.

    Вышел трейлер супергеройского сериала «Соколиный Глаз»

    По сюжету сериала супергерой Клинт Бартон собирается отойти от дел. Соколиный Глаз готовит на свое место девушку по имени Кейт, которая не имеет сверхспособностей. Главный герой будет учить ее спасению людей и борьбе со злодеями с помощью лука.

    Режиссерами новой кинокартины выступили Кэтти Элвуд и Берт. В проекте также поучаствовали Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Вера Фармига, Зан Маккларнон и другие.

    Сериал «Соколиный Глаз» станет пятым шоу-проектом в рамках киновселенной Marvel.