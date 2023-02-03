Интересное 03 февраля 2023, 13:55 Вышел первый трейлер сериала «Король и Шут» об одноименной панк-группе «Кинопоиск» опубликовал первый трейлер биографического сериала «Король и Шут» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Появился первый трейлер фэнтези-сериала «Король и Шут» — панк-сказки об одноименной легендарной группе. Он опубликован на YouTube-канале «Кинопоиска».

Трейлер посвятили началу концертной деятельности панк-группы. В сериале реальность смешалась с воображаемым сказочным миром, сказочные персонажи из треков «Короля и Шута» ожили.

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В ноябре 2022 года стало известно, что съемочная группа завершила работу над сериалом «Король и Шут» в Петербурге. В проекте задействовали Константина Плотникова, который сыграет Горшка, Влада Коноплева (исполнит роль Князя), гитариста Данилу Рассомахина и других.

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По словам режиссера Рустама Мосафи, сюжет основан на истории музыкального коллектива и его лидера Михаила Горшенева. Автор идеи проекта — продюсер группы «Кукрыниксы» Игорь Панкер.

Бывший участник «Короля и Шута» Александр Леонтьев рассказал, что ему хотелось бы увидеть в сериале настоящую жизнь панк-группы.