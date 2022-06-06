Вышел первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»

Студия BUBBLE Studios и «Кинопоиск» представили первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» режиссера Олега Трофима. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале студии, написала «Культуромания».

По сюжету фильма действия разворачиваются вокруг главного героя фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» в годы его юности. Подросток Игорь Гром пытается искать способы заработка и ввязывается в сомнительные авантюры в то время как его отец, сотрудник полиции Санкт-Петербурга, занимается поимкой босса криминального мира Анубиса. Действие картины происходит за 20 лет до событий, рассказанных в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», сообщило РИА ФАН.

В роли юного майора Грома предстанет перед зрителями 14-летний актер Кай Гетц, а роль его отца Константина исполнит актер Сергей Марин.

Кинокартина должна выйти на «Кинопоиске» в начале 2023 года.