Вышел новый трейлер третьего сезона «Академии „Амбрелла“»

В Сети появился полноформатный трейлер третьего сезона «Академии „Амбрелла“». В новых эпизодах продолжится рассказ о приемных детях семьи Харгривс, родившихся при загадочных обстоятельствах в разных концах планеты. Об этом написал «Ридус».

По сюжету всей команде супергероев вновь придется разбираться с надвигающимися проблемами и спасать мир от апокалипсиса.

Актеры, ранее принимавшие участие в фильме, в полном составе будут задействованы в третьем сезоне. Зрители смогут увидеть Тома Хоппера, Эллиота Пейджа, Дэвида Кастанеду, Эйдана Галлахера, Роберта Шиэна и других.

Напомним, сериал был создан по одноименным комиксам музыканта Джерарда Уэя, главными героями в которых стали семь человек со сверхъестественными способностями, воспитанные инопланетянином ради спасения мира. Комиксы получили премию Айснера за лучшую завершенную серию.