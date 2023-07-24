Интересное 24 июля 2023, 19:11 Новый сезон мультсериала «Футурама» вышел после 10-летнего перерыва Премьера нового сезона сериала «Футурама» после 10-летнего перерыва состоялась на Hulu Кинопоиск

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Спустя 10 лет перерыва вышел новый сезон американского мультсериала «Футурама». Премьера состоялась на стримсервисе Hulu.

«„Футурама“ возвращается. Смотрите первую серию прямо сейчас», — написали создатели мультфильма в Twitter.

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Ожидается, что новые эпизоды будут выходить один раз в неделю. Всего в новом сезоне их будет 10, хотя ранее сообщалось о 20 сериях.

В проекте задействовали старых участников. Так, Билли Уэст озвучит Фрая, а Кэти Сагал Лилу. К ним также присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Джон Ди Маджмио, озвучивший Бендера, изначально не согласился возвращаться к сериалу из-за низкого гонорара, однако поклонники завалили письмами владельцев Hulu с требованием вернуть актера. В итоге артист сообщил, что вернулся к работе.

Первый сезон «Футурамы» увидел свет в 1999 году. Всего создатели выпустили семь сезонов, последний показали летом 2013 года.