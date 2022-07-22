Выпуски газеты «Вечерняя Москва» от 1945 года попали в фонд Музея Победы

Фонд Музея Победы получил в свое распоряжение два печатных выпуска газеты «Вечерняя Москва» от 10 мая и 25 июня 1945 года. Их передал житель Москвы Даниил Пискарев, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Газеты смогла сохранить бабушка Даниила Лидия Николаевна. В период войны она была ребенком. Выпуски рассказывают о победе советских людей над фашизмом.

«Статья о параде привлекает читателей живостью языка автора. Каждая строчка материала наполнена общенародной радостью, гордостью за Родину и советских бойцов, которые принесли к стенам Кремля такую долгожданную Победу», — сообщили в ведомстве.