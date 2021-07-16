Выпуск проекта «ALT История» об американском корабле «Вилли Ди» появился на YouTube

Новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История» вышел на YouTube. Он посвящен американскому кораблю времен Второй мировой войны «Вилли Ди».

«Герой этого видео — американский корабль времен Второй мировой. „Вильям Д. Портер“ (или „Вилли Ди“) вошел в историю благодаря своим феерическим провалам. Ему не везло с самого рождения — уже на этапе строительства начались проблемы. Дальше — больше. Он чуть не подорвал сам себя, покушался на убийство самого Рузвельта. И это далеко не полный список косяков „Вилли Ди“», — сказано в описании к видео.



В ролике рассказывается история жизни эсминца.