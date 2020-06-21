Выпрашивающий еду пес умилил пользователей сети

На видео собака трясется и бьет лапами об диван — только чтобы ей разрешили подойти к тарелке. Она держится из последних сил в ожидании согласия хозяина.

Питомец непрерывно виляет хвостом и кряхтит, как бы показывая свое желание проглотить содержимое посуды, но хозяин непреклонен.

В конце видео обрывается и непонятно, получила ли собака награду за выдержку. Комментаторы в сети назвали ее «чемпионом мира по выпрашиванию».

Ранее «360» публиковал реакцию матери-хаски на щенка лабрадора.

Хозяева другой породы собак — корги — опубликовали видеоролик, на котором они обманом заставили своего пса «полюбить» спаржу. Чтобы она поняла, что спаржу необходимо есть, хозяин демонстративно наказал друга за отказ от овоща. Пес так напугался, что тут же сам потянулся к спарже. Пользователи шутку не оценили, но некоторые и посмеялись.