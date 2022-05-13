Прокуратура Петербурга рассказала, как выявить фиктивный брак

Часто иностранцы заключают фиктивные браки с русскими для того, чтобы упростить процесс получения гражданства РФ. Представители прокуратуры Петербурга рассказали, как отличить ненастоящий брак. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на издание Neva.Today.

Бывают случаи, когда прокуратура настаивает на расторжении брака, если его считают фиктивным. Отличить такой можно по нескольким признакам. Как правило о фиктивном супружестве говорит отсутствие заботы друг о друге, а также финансовой поддержки. Кроме того, такие пары не проживают вместе, а также не покупают совместную недвижимость. Кроме того, о заключении брака могут не знать родственники супругов.

«В ходе проведения проверки осуществляется поочередный, а также совместный опрос супругов, устанавливаются обстоятельства знакомства супругов, принятия ими решения о заключении брака, процесса бракосочетания, дальнейшей жизни», — рассказали в прокуратуре Петербурга.