«Выходил, поздравлял пассажиров»: пилот вспомнил, как встречал Новый Год в полете

Мужчина отметил, что стал командиром корабля на Ту-154 в 33 года, а на Ил-86 — в 40 лет. По его словам, для такой должности он был довольно молодым. По этой причине пилот летал на все праздники. Сытник поделился историей о том, что самый тяжелый рабочий день с 31 декабря на 1 января в его жизни прошел в Норильске.

Он посадил самолет в новогоднюю ночь, но технические неполадки заставили оставаться на аэродроме. Ему с коллегами пришлось сливать топливо с другой машины в бутылку при морозе минус 50 градусов. Летчик признался, что испытал тогда настоящее счастье. Вокруг пилота все были пьяные, а он суетился со своими делами.

«Я часто летал на Дальний Восток и обратно. По дороге в европейскую часть страны самолет преодолевает несколько часовых поясов, и мы несколько раз встречали Новый год. До самой Москвы то и дело выходил, поздравлял пассажиров», — объяснил Сытник.

Помимо прочего, работа в праздничную дату позволила мужчине побывать на Новый год в Таиланде, Китае и других странах.