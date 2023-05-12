Интересное 12 мая 2023, 14:42 Выход следующей части ролевой игры Dragon Age снова перенесли

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Релиз второй части ролевой игры Dragon Age не состоится в 2023 году, как это изначально планировалось. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на отчет издателя BioWare.

Исходя из опубликованных данных можно сделать вывод, что выпуск отложат еще минимум на год.

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Напомним, предыдущая часть игры вышла еще в 2014 году. С тех пор фанаты все никак не дождутся продолжения, в котором должна завершится сюжетная арка про эльфийского бога Соласа.

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