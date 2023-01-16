Интересное 16 января 2023, 22:00 Выход игры Black Myth: Wukong перенесли Премьера игры соулс-лайк Black Myth: Wukong состоится в 2024 году

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Премьера китайской ролевой компьютерной игры в жанре соулс-лайк Black Myth: Wukong состоится летом 2024 года. Релиз пришлось отложить на год. Такой информацией поделились представители компании-разработчика Game Science. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Wccftech.

Разработчики создают игру на основе проекта «Путешествие на Запад». Главным героем стал антропоморфный король обезьян. Персонажу предстоит отправиться в путешествие и бороться с врагами.

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Создание игры началось в 2017 году. Во время разработки она претерпела множество изменений, в том числе создатели перевели проект на систему Unreal Engine 5 для более качественного изображения.

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