Интересное 02 декабря 2022, 17:03 Выдающихся личностей Тулы наградили в ходе заседание городской Думы

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В ходе 43-го заседания Тульской городской Думы представители администрации наградили выдающихся жителей города. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первого заместителя директора МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» Александра Решетова наградили медалью «За заслуги в развитии транспорта, связи и дорожного хозяйства».

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Медаль «За заслуги в области здравоохранения» получил заместитель главного врача Государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» по развитию психиатрической службы Алексей Комиссаров.

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Награду получил и главный врач Общества с ограниченной ответственностью «СЕН» Седрак Навоян. Ему вручили благодарность за активную жизненную позицию, преданность работе, неравнодушие и ответственное отношение к делу.