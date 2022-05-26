Эксперт Носов рассказал, как выбрать детский лагерь

Многие родители летом отправляют своих детей в лагеря. Руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе детского заведения. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист пояснил, что важно проконтролировать санитарное заключение, а также проверить, как организована охрана в лагере. Подобные вопросы можно задать руководству лагеря, а также во время покупки билетов, передал «Петербургский дневник».

«Если в лагере все хорошо, вам спокойно дадут ответы на все эти вопросы. Если лагерь недалеко от вас, вы можете доехать и посмотреть его», — сказал он.