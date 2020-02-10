«Выбесил»: пес поругался со своей игрушечной копией

Забавный ролик, на котором пес ругается с игрушечной копией самого себя, растрогал пользователей Сети. Малыш сиба-ину облаял своего «оппонента», и похоже очень расстроился, что тот не испугался.

На кадрах видно, как пес пароды сиба-ину лает на игрушку. Судя по его виду, его раздражает то, что его оппонент не боится его и не убегает. Подойти ближе к игрушке сиба-ину не рискует, вместо этого он продолжает лаять. Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте PesikiV.

Видео: Twitter-аккаунт PesikiV.

«Песик против игрушки, изображающей песика», — подписано видео. В комментариях к ролику пользователь шутливо предположил, что «игрушка-повторяка, сведет песеля с ума».

Всего за несколько часов кадры просмотрели больше 1,6 миллиона раз. Уже сейчас роликом поделилось на своих страницах 128 пользователей.

В Twitter-аккаунте PesikiV публикуются забавные видео, главными героями которых становятся собаки разных пород. Например, в январе в сообществе появился умилительный ролик, на котором собака взмывает к потолку комнаты на воздушных шариках. Автор назвал героя видео первым песиком-космонавтом.