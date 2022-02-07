Вулкан на Курилах заворожил пользователей Сети даже без извержения. Взгляните сами

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пара. Необычное зрелище привлекло внимание пользователей Сети даже без полноценного извержения.

В Сети появилось видео очередного пробуждения вулкана после краткого затишья. В этот раз Эбеко выбросил в воздух не только столб пара и пепла, но и целую гору снега. Однако жителям Северо-Курильска не пришлось столкнуться с неприятными последствиями — в этот раз в воздухе не было специфического «серного» запаха и пеплопада.