Второй трейлер мультфильма «Плохие парни» появился в Сети

DreamWorks Animation и Universal Pictures выпустят новый мультфильм «Плохие парни». На днях компании опубликовали второй трейлер проекта. Видеоролик появился на официальном канале Universal Pictures. Об этом сообщил «Ридус».

Главные герои являются лучшими в мире мошенниками. Мистер Волк занимается карманными кражами, Мистер Змей способен вскрыть даже самый защищенный сейф. Мистер Акула, в свою очередь, отличается отличной маскировкой, а Мисс Тарантул — лучший хакер в мире.

В какой-то момент своей жизни герои решают исправиться. Таким образом они надеются избежать тюрьмы.

Постановщиком проекта стал французский режиссер Пьер Перифел. Ранее он работал над короткометражкой «Билби». Новый мультфильм появится на экранах 24 марта.