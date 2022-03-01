Второй трейлер фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора» появился в Сети

На официальном YouTube-канале студии Warner Bros. появился второй трейлер кинокартины «Тайны Дамблдора». Фильм считается третьим по счету во франшизе «Фантастические твари» по вселенной «Гарри Поттера», написала «Газета.ru».

По сюжету в новой части зрителям расскажут историю магозоолога Ньюта Саламандера, который возглавит команду выдающихся волшебников и магла-пекаря. Всем им предстоит присоединиться к Альбусу Дамблдору, чтобы побороть сторонников Грин-де-Вальда, попытвшихся захватить мир.

Главные роли в новой кинокартине получили Эдди Редмейн, Джуд Лоу и Мадс Миккельсен. В фильме также сыграет россиянин Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота», «Люби их всех» и другим.

Мадс Миккельсен заменил голливудского актера Джонни Деппа в роли Грин-де-Вальда после его скандального развода.

Премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на 6 апреля 2022 года.