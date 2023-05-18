Интересное 18 мая 2023, 18:11 Второй сезон сериала «И просто так» выйдет 22 июня

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Второй сезон сериала «И просто так», который является продолжением культового сиквела «Секс в большом городе», выйдет 22 июня на сервисе Max. Об этом сообщил сайт Deadline.

Отмечается, что сезон будет состоять из 11 эпизодов, в день премьеры зрители смогут посмотреть сразу две серии. В новой части Кэрри Брэдшоу будет учиться жить дальше после смерти мужчины своей мечты.

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Как сообщил сайт RT, главные роли в сериале исполнят Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.