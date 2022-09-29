Второй этап съемок фильма «Броненосец» начался в Петербурге | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 22:58

Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в школе Ижевска

Подмосковье

29 сентября 2022, 22:44

Олимпийские чемпионы встретились с юными жителями Павловского Посада

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 22:09

Команда из Раменского победила в спортивных «Президентских состязаниях»

Подмосковье

29 сентября 2022, 21:57

Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45%

Здоровье

29 сентября 2022, 21:57

Врач Гинзбург посоветовал людям с диабетом не есть картофель

Мир

29 сентября 2022, 21:56

Посла Евросоюза в Никарагуа объявили персоной нон-грата

Здоровье

29 сентября 2022, 21:56

Врач Фомин заявил, что психические заболевания обостряются из-за смены погоды

Спорт

29 сентября 2022, 21:55

«Определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших». Немов — о мобилизации спортсменов

Знаменитости

29 сентября 2022, 21:50

Шварценеггер вызвал скандал цитатой Терминатора в книге музея Освенцима

Интересное

29 сентября 2022, 21:29

Второй этап съемок фильма «Броненосец» начался в Петербурге

Читать 360tv в

Второй этап съемок картины «Броненосец» о Сергее Эйзенштейне стартовал в Санкт-Петербурге 25 сентября. Об этом сообщил INFOX.ru.

Для съемок создали иммерсивные декорации. За основу взяли эскизы самого режиссера. Картина расскажет о становлении кинематографиста. Помощь в создании фильма оказали Фонд Президентских Грантов и Национальный Фонд поддержки правообладателей.

Реклама

«Этот этап съемок посвящен магическому внутреннему миру Эйзенштейна, в котором оживают его рисунки и конструкции, и который рассказывает, почему он выбрал футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей режиссуре», — рассказала автор проекта Елизавета Манько.

Реклама

Фильмы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама