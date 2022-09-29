Второй этап съемок фильма «Броненосец» начался в Петербурге | 360°

Интересное 29 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Второй этап съемок фильма «Броненосец» начался в Петербурге

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Второй этап съемок картины «Броненосец» о Сергее Эйзенштейне стартовал в Санкт-Петербурге 25 сентября. Об этом сообщил INFOX.ru.

Для съемок создали иммерсивные декорации. За основу взяли эскизы самого режиссера. Картина расскажет о становлении кинематографиста. Помощь в создании фильма оказали Фонд Президентских Грантов и Национальный Фонд поддержки правообладателей.

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«Этот этап съемок посвящен магическому внутреннему миру Эйзенштейна, в котором оживают его рисунки и конструкции, и который рассказывает, почему он выбрал футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей режиссуре», — рассказала автор проекта Елизавета Манько.

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