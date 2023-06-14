Интересное 14 июня 2023, 21:23 Второй экологический водный форум состоялся в Челябинской области

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Второй экологический водный форум Южного Урала прошел в Челябинской области. В рамках мероприятия специалисты обсудили вопрос охраны водоемов. Об этом сообщило Ura.ru.

Форум провели на базе Челябинского государственного университета. В рамках мероприятия выступили представители Магнитогорского металлургического комбината. Данная организация проводит мероприятия по сохранению и восстановлению биологического разнообразия Магнитогорского водохранилища и реки Урал, написал RT.