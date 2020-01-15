Второй человек на Луне заявил, что американцы должны первыми освоить Марс

Также Олдрин поделился, что для него «стать астронавтом было одним из самых гордых моментов» и «это самая крутая работа на планете или за ее пределами».

«Я с нетерпением жду, когда все наши честолюбивые патриоты исследуют вселенную, вернут нас на Луну и первыми высадятся на поверхность Марса!» — такое амбициозное заявление сделал бывший астронавт.