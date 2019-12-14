«Встретить Крысу во всеоружии»: астролог назвала ароматы, цвета и наряды для 2020 года

«Металл — это белые цвета, все оттенки серебристого и вся гамма: белые, серые, черные и золотые цвета. Плюс металлические оттенки — голубые, бирюзовые цвета, это водная стихия, которая позволяет встречать Крысу во всеоружии. Главное, не переусердствовать, мы все индивидуальны, у нас есть свои элементы, которые будут усиливать Крысу», — указала астролог.

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По ее словам, крыса — активное, требовательное и придирчивое животное, поэтому выбирает немного экстравагантную одежду, которая при этом одновременно сдержана и лаконична.

Это означает, что год можно встречать в сочетании различных контрастов. «Можно позволить себе дорогое украшение с достаточно скромным одеянием или изысканное платье, наряд без такого же эксклюзива в украшениях», — пояснила Хубелашвили.

Оказывается, для Крысы важна не только одежда, но и аромат. Астролог не оставила без внимания и то, какой парфюм может «понравиться» Крысе. Лотос, миндаль и нероли (дистиллированные цветы горького апельсина) предпочтительнее для нее. При этом не подойдет классическая Chanel № 5. Для более утонченных ценителей парфюмерии может подойти также амбра, которая «вызывает благосклонность Крысы и усиливает ее правление».