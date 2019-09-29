Вся Сеть не может найти леопарда на фото

Вот фотография с землей и деревом. Ничего особенного, если бы на ней не спрятался леопард. Сможете найти хищника? Предупреждаем: это не так то просто.

Снимок сделал индийский фотограф. Он хотел доказать: крупные кошки умеют хорошо маскироваться. Фотографию мужчина опубликовал в Twitter.

Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника. Однако это задание далось ей не просто.

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«Кто-то только что отправил это мне и попросил найти леопарда. Я была уверена, что это шутка… пока не нашла леопарда», — рассказала она.

Девушка оказалась не единственной, кто также долгое время мучился над загадкой. Для тех, кто честно искал, но в итоге сдался, портал The Sun опубликовал верный ответ.