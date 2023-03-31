Интересное 31 марта 2023, 18:12 Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца имени Геннадия Власенко состоится в Самаре

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Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко состоится в Самаре. Мероприятие проведут в период с 30 марта по 2 апреля. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Конкурс приурочили к Году педагога и наставника. В мероприятии сразятся около 30 ансамблей из 17 российских регионов. В городе соберутся порядка 700 танцоров со всей страны. В числе участников также заявлены ансамбль народного танца «Волжские узоры» и ансамбль «Солнечная радуга» Пермского национального исследовательского политехнического университета