Всероссийский фестиваль экспериментального театра состоится в Салехарде

Первый Всероссийский фестиваль экспериментального театра пройдет в Салехарде. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В мероприятии примут участие труппы из Москвы, Санкт Петербурга, Перми, Тюмени и Салехарда. Фестиваль будет длиться три дня в грядущие выходные. За это время актеры представят свои постановки, а также обменяются опытом с коллегами.

«Миссия как раз в том, чтобы первый фестиваль экспериментального театра в России базировался именно на Ямале. И ямальский зритель начинал вникать в театральную сферу не с помощью чеховского, вахтанговского, станиславского театров, а именно через экспериментальные явления», — рассказал руководитель Всероссийского фестиваля экспериментального театра «North-house» Петр Юнкер.