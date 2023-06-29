Интересное 29 июня 2023, 18:48 Всероссийские скачки пройдут в Ленинградской области

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Во Всеволожском район Ленинградской области пройдут всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру». Мероприятие пройдет с 6 по 9 июля. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на администрацию региона.

В соревнованиях примут участие 150 спортсменов возрастом от 12 лет. Призовой фонд составляет три миллиона рублей.

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Скачки проведут на манеже конноспортивного клуба «Дерби». Представлять Ленобласть будут Татьяна Бурлачко, Василиса Ерастова, Глеб Вощакин, Михаил Эшмаков и Мария Лопота.