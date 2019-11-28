Всемирный день защиты слонов пройдет в зоопарке Москвы
В этом году Московский зоопарк отметит Всемирный день защиты слонов 1 декабря. Главным героем праздника будет двухлетний слоненок Филимон, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт зоопарка.
На празднике посетители получат брошюры «Вестник слона» и смогут пройти квест. Гостям зоопарка также предложат поучаствовать в познавательной викторине и интерактивной программе.
По информации издания, таким образом зоопарк пытается привлечь внимание к проблеме сокращения количества хоботовых в дикой природе.
В настоящее время организации по охране природы работают над сохранением слонов. По словам зоологов, Москва активно участвует в этом деле.