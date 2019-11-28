Всемирный день защиты слонов пройдет в зоопарке Москвы

На празднике посетители получат брошюры «Вестник слона» и смогут пройти квест. Гостям зоопарка также предложат поучаствовать в познавательной викторине и интерактивной программе.

По информации издания, таким образом зоопарк пытается привлечь внимание к проблеме сокращения количества хоботовых в дикой природе.

В настоящее время организации по охране природы работают над сохранением слонов. По словам зоологов, Москва активно участвует в этом деле.