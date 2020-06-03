Супруга москвича, который впал в кому в начале марта, рассказала «360», как это — проснуться и не узнать мир, с его ограничениями и запретами во время всеобщей пандемии.

Когда мужчина был еще в сознании, эпидемия, по его личным оценкам, была очень далеко. «Это было начало марта — тогда мы считали, что это где-то в Китае, и до нас инфекция не доберется», — вспоминает жена.

«Мы бы наверное тоже удивились и недоверчиво отнеслись. Так что он был очень удивлен, я бы даже сказала — шокирован такими вещами, которые произошли в таком полном объеме. Мы то с вами видели эту картину по-нарастающей, шаг за шагом», — поделилась впечатлениями мужа Елена.

По ее словам, больше всего мужа удивило то, что остановилась вся общественная жизнь.

«Все замерло — поездки за город, в кино, кафе, встречи с друзьями и близкими — довольно большой кусок жизни, который людям пришлось вырезать из своего повседневного быта», — рассказала женщина.

53-летний москвич впал в кому после операции на мозг два месяца назад. После того, как мужчина проснулся, он удивился, что вокруг нет людей, а родственникам нельзя находиться в отделении. Постепенно мужчине рассказали, что все это время в стране и в мире появлялись все новые и новые ограничения из-за всеобщей пандемии.