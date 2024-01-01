Интересное 01 января 2024, 11:08 Все закончится к осени. Верховный шаман предсказал победу России в СВО Шаманы предсказали победу России в спецоперации в 2024 году РИА «Новости»

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Сибирские шаманы заявили ТАСС, что Россия победит в спецоперации уже в 2024 году. Глобальные катастрофы обойдут страну стороной, подчеркнули они.

По словам верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола, новый год будет тяжелым из-за катаклизмов, связанных с водой.

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«Если про спецоперацию говорить, то она закончится к осени нашей победой», — сказал провидец.

Шаман с Алтая Артем Игнатенко выразил уверенность, что глобальные катастрофы не затронут Россию. Он рассказал, что победа страны в СВО будет связана с планетой Уран. По его мнению, в июле ожидается перелом, после которого российские военнослужащие «пойдут к чистой победе».

С ним согласилась шаманка Галина Талтаева-Мелехова. Она заметила, что Россия «поставит точку» в августе. По итогам СВО страна получит большой авторитет и укрепит свои позиции на международной арене.

Другая шаманка — Мария Николаева-Санаайа — заявила, что великий дух России проснется и «разрушит планы» недружественных государств.

Ранее шаманы юга России провели обряды для защиты приграничных городов страны и участников спецоперации.