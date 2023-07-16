Интересное 16 июля 2023, 18:15 «Все тело ныло». Олимпийский чемпион на байдарке добрался из Петербурга до Москвы за две недели Байдарочник Юрий Постригай завершил двухнедельное путешествие из Петербурга в Москву РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Юрий Постригай завершил двухнедельное путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Финишировавший в Серебряном Бору спортсмен установил рекорд и признался ТАСС, что в начале маршрута пожалел о том, что ввязался в эту историю.

Победитель Олимпийских игр 2012 года стартовал 2 июля из Парка 300-летия Петербурга. На протяжении всего пути его сопровождал катер, а сам байдарочник останавливался, только чтобы переночевать и подкрепиться. В начале маршрута ему мешала непогода — были дожди и сильный ветер.

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«Я весь маршрут греб против течения в 10 километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это», — поделился впечатлениями Юрий Постригай.

Спортсмен установил национальны рекорд в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

Ранее волонтеры-байдарочники почистили Москву-реку. В рамках акции в Звенигороде они выловили более тысячи литров мусора, который затем отправили на переработку.