«Все наблюдали за маневром»: Саркози вспомнил о курьезе на своей первой встрече с Путиным

На первой встрече лидеры России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози «не поделили» последнюю шоколадку. Своими воспоминаниями о Путине он поделился в своих мемуарах «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes), которые были опубликованы сегодня.

Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Там стояли шоколадные угощения, которые, по словам Саркози, понравились ему и российскому коллеге. Поэтому, когда на тарелке осталась одна конфета, на пути к ней столкнулись руки двух президентов.

«Сложилась забавная ситуация, <…> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку», — написано в мемуарах.

Автор отмечает, что его коллега «много смеялся» из-за этого случая. По его словам, общаться с Путиным очень легко, так как российский лидер «внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху».

«Он верен своим друзьям и своим убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедили», — отмечает бывший президент Франции.

Он также вспоминает, что завоевать доверие Путина нелегко, но если это удастся, то он становится другим человеком, который держит слово, но не переносит лицемерия. По этой причине нельзя быть с ним любезным в ходе встречи, а за спиной критиковать.

При этом Саркози отметил, что президент России чувствует, где у собеседника «красные линии», которые нельзя пересекать.

«Он остерегается слов, которые случайно вылетают, и обещаний, которые не выполняются. Только поступки имеют для него значение, и он их никогда не забывает — как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что его предали», — пишет Саркози.

В прошлом году французский экс-президент выпустил еще одну книгу с воспоминаниями под названием «Страсти», которая посвящена его политическому пути до прихода в Елисейский дворец в 2007 году.