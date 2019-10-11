Все как у людей: севастопольским питомцам построят трехэтажную лечебницу
В Севастополе откроется крупный ветеринарный комплекс. Здание достроят к декабрю следующего года, сообщило РИА ФАН со ссылкой на ForPost.
На строительство комплекса площадью 1300 квадратных метров выделили 120 миллионов рублей
Оснащение клиники будет включать аппарат УЗИ, переносной электрокардиограф, рентген. Также в здании расположится аптека для животных.
Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко заявила, что строительство закончат в срок, и к концу 2020 года лечебница уже начнет функционировать.