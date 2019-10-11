Все как у людей: севастопольским питомцам построят трехэтажную лечебницу

На строительство комплекса площадью 1300 квадратных метров выделили 120 миллионов рублей

Оснащение клиники будет включать аппарат УЗИ, переносной электрокардиограф, рентген. Также в здании расположится аптека для животных.

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко заявила, что строительство закончат в срок, и к концу 2020 года лечебница уже начнет функционировать.