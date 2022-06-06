«Все гениальное просто»: хозяева кота придумали, как заставить его заниматься спортом

Хозяева кота придумали, как заставить его заниматься ходьбой на беговой дорожке. Ролик с четвероногим питомцем появился в Telegram-канале Smeh.v360, написал «Ридус».

Владельцы питомца поместили на беговую дорожку несколько кусочков любимого сухого корма своего кота, а затем поставили его на тренажер. Для того, чтобы питомцу можно было достать лакомство, ему пришлось ходить по беговому полотну.

Пользователи Сети задумались, сработал бы такой трюк с людьми или нет. Некоторые из них взяли идею на вооружение, заметив, что их кот уже не влазит в дверной проем.

«Боже, это потрясающе!», «Все гениальное просто», «Надо со своим толстым котярой так же сделать, а то скоро в дверной проем проходить не сможет», «Отличная задумка!», — написали комментаторы под видео.