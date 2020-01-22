Все части Half-Life временно стали бесплатными

Акция подготовлена к скорому выходу новой серии игры Half-Life: Alyx. Все предыдущие игры серии, в которую вошли оригинальная Half-Life, вторая часть и оба дополнительных эпизода к ней, игроки могут пройти бесплатно. Акция продлится до марта, тогда же состоится релиз Half-Life: Alyx, точная дата ее окончания не сообщается.

Действие Alyx разворачивается между первой и второй частями Half-Life, сказано в сообщении Steam. По словам разработчиков, пройти уже вышедшие игры серии, особенно вторую часть и дополнения Episode One и Episode Two, — это лучший способ дождаться выхода Half-Life: Alyx. После завершения акции участвующие в ней игры не останутся в библиотеке всех игроков, а только у тех, кто ранее их приобрел.

Первый трейлер новой серии игры был представлен в конце ноября 2019 года. Главным героем станет спутница Гордона Фримена Аликс. Игра будет выпущена исключительно под VR-шлемы.