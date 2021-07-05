Психолог рассказал, как правильно проводить время в отпуске

После отпуска бывает трудно вернуться к работе, на адаптацию уходит долгое время. Часто это связано с тем, что даже в отпуске люди не дают себе как следует отдохнуть. Психолог Евгений Фомин рассказал ИА Nation News, как этого избежать.

В первую очередь следует помнить, что отпуск существует именно для отдыха. Во это время не стоит проверять рабочую почту и чаты и вообще думать о работе. Иначе не произойдет «перезагрузки», к моменту, когда пора будет возвращаться на работу, человек еще не успеет от нее отдохнуть.

«Зачастую человеку кажется, что если он даже ненадолго отпустит работу, то выпадет из обоймы, произойдет что-то плохое. Это некий перфекционизм, ощущение, что всегда нужно быть включенным в дело. Поэтому люди едут с телефонами, планшетами и ноутбуками, постоянно находясь „на связи“. Человек сменил внешнюю картинку, а внутри по-прежнему остается в офисе. Нужно воспринимать отдых как работу: понять, что есть определенная структурность, периодичность выполнения „процедур“», — сказал психолог.

Также он отметил, что отпуска должны быть регулярными. Не стоит работать без отдыха годами, чтобы не допустить выгорания. Необходимо прислушиваться к себе, чтобы засечь момент, когда пора оторваться от работы и отдохнуть.

А чтобы вернуться на работу было проще, рекомендуется вернуться из поездки не «вплотную» к началу рабочей недели.

«Считается, что лучше вернуться домой не прямо перед началом работы, а хотя бы за пару дней. Тогда человек сможет адаптироваться, привыкнуть к своей среде, не сразу погружаясь в рабочие обязанности. Тогда он постепенно привыкнет к мысли, что скоро снова придется работать, видеть лица не всегда любимых коллег», — заключил Фомин.