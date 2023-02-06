Интересное 06 февраля 2023, 18:31 Временный мост через реку Партизанскую возвели в Приморском крае

Читать 360tv в

Временный мост через реку Партизанская появился в Приморском крае. Он расположился между селами Екатериновка и Владимиро-Александровское. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Мост стал частью трассы Находка — Кавалерово. Летом тайфун «Хиннамнор» снес старую постройку. Новое сооружение способно выдержать любое транспортное средство, начиная от велосипеда и заканчивая фурой.

Реклама

Несмотря на возведение временной постройки, работы по реконструкции постоянного моста не угасают. На данный момент строители возвели опоры. В ближайшее время они приступят к монтажу пролетов.

Реклама