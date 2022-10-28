Врачи ТГМУ оказали помощь человеку во время полета в самолете | 360°

28 октября 2022, 04:21
Врачи ТГМУ оказали помощь человеку во время полета в самолете
Команда Тихоокеанского медуниверситета, которая направлялась на олимпиаду в Краснодар, спасла жизнь пассажиру рейса Владивосток — Москва. Об этом сообщил «Золотой рог».
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26 октября во время рейса из Владивостока в Москву одному из пассажиров самолета стало плохо. Медики незамедлительно оказали пострадавшему помощь. Оказалось, что у мужчины сильно упало давление. После окончания рейса он поблагодарил врачей за оперативные действия.
Врачи
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