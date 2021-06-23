Врачи скорой рассказали, как москвичи справляются с жарой

В столичном регионе России стоит аномальная жара — синоптики говорят, что таких температур не было с 1948 года. Но по словам врачей, москвичи стойко переносят такую погоду, написал сайт kp.ru.

«В Москве жара идет пять дней, а с солнечными ударами москвичи не обращались. Чаще звонят в скорую только из-за того, что не хотят принимать свои таблетки или идти в поликлинику — сохраняется огромное количество необоснованных вызовов», — рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

Большая часть вызовов в эти дни связаны с коронавирусом — столицу захлестнула третья волна болезни.

«А из-за жары не звонят, люди как-то сами пытаются справляться. Люди знают, что лучше с 12:00 до 17:00 на улицу не выходить, а если нужно, то надевать головной убор, брать с собой воду», — добавил врач-терапевт Ильгам Бурнаев.

Медики напомнили, что в такую жару лучше не выходить на улицу днем, особенно — без головного убора. Дома лучше поставить вентилятор, также не стоит злоупотреблять жирной пищей и алкоголем.