Психолог рассказал, что делать одиноким людям 14 февраля

Некоторым людям, которые довольно спокойно переносят одиночество, может стать грустно из-за отсутствия пары на 14 февраля. Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как справиться с печалью в День всех Влюбленных.

«Если хочется отметить этот праздник и почувствовать себя причастным, то почему бы не устроить „День всех влюбленных в саму себя“? Зачем обязательно быть влюбленной в кого-то? Кого-то поздравлять, кому-то что-то дарить?» — поинтересовалась специалист.

Бояринова посоветовала представить, что вы являетесь для себя самым лучшим партнером. В этот день можно уделить время себе, посетить СПА, экскурсии, интересный тренинг, концерт или какое-нибудь мероприятие.

Если же не хочется проводить этот день в одиночестве, то можно встретиться с друзьями или близкими и подарить валентинки им. Бояринова напомнила, что влюбленность не обязательно должна носить сексуальный подтекст. Человек может испытывать это чувство по отношению к близким, однако важнее всего испытывать его по отношению к себе.