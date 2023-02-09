Интересное 09 февраля 2023, 22:16 Врачи Педуниверситета Петербурга стали лечить психиатрические расстройства с помощью VR

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Врачи Кафедры нормальной физиологии Педиатрического университета научились лечить психические заболевания с помощью технологий виртуальной реальности. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Новый проект лечения с использованием ИИ получил название «Психотерапевт в телефоне». Теперь с помощью смартфона специалисты смогут считывать физические параметры пациента и ставить диагноз на их основе. Также с помощью обстановки, созданной компьютером, врачи начнут помогать пациентам справляться с аэрофобией.

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«Активность мимической мускулатуры — это проявление психического состояния. Насколько человек погружен в стресс, насколько находится под воздействием стрессовых факторов. Мы хотим подойти к тому, чтобы сама программа формировала это заключение для последующей реабилитации. Мы к этому движемся», — заявил заведующий кафедрой нормальной физиологии Сергей Лытаев.

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