Врачи общий практики прошли курсы повышения квалификации в Москве | 360°

Интересное 27 октября 2022, 17:54 Врачи общий практики прошли курсы повышения квалификации в Москве

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Около 3 тысяч медиков прошли курсы повышения квалификации. Переподготовкой специалистов занимается кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Всего переподготовка проходит по семи направлениям. Курсы по трем из них уже завершились. Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о необходимости постоянного повышения квалификации среди врачей общей практики, так как они осуществляют первичный прием в больницах.

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«В настоящее время врачи завершают обучение по таким направлениям, как неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология», — пояснила Ракова.

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