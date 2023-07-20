Интересное 20 июля 2023, 01:35 Врач Журавлева рассказала, как побороть излишнюю потливость Врач Журавлева предложила использовать антиперспирант перед сном для борьбы с потливостью

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Для того, чтобы побороть потливость, стоит использовать антиперспиранты, а не дезодоранты. Таким мнением поделился врач-дерматолог сети «Клиника Фомина» Мария Журавлева. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист посоветовала наносить средство перед сном, а смывать его утром. Для этого стоит использовать сильные средства, такие как Dry-Dry и Driclor. Если же подобный метод не смог помочь, то пациенту назначают ботулинотерапию. Такой метод помогает оставаться свежим на протяжении нескольких месяцев.