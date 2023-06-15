Интересное 15 июня 2023, 22:03 Врач Жовтан рассказала, в каком возрасте стоит сделать чистку лица Врач Жовтан посоветовала делать чистку лица с 14-летнего возраста

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Чисту лица стоит делать после наступления 14 лет. Такой информацией поделилась дерматолог и дерматовенеролог Наталия Жовтан. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, если приступать к процедуре до наступления 14 лет, то на лице могут образоваться рубцы. В юном возрасте лучше обратиться к специалисту, чтобы он подобрал для ребенка специальные уходовые средства, написал сайт kp.ru.

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Жовтан подчеркнула также, что делать чистку лица слишком часто тоже не стоит. Достаточно одного раза в пять-шесть месяцев.