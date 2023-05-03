Интересное 03 мая 2023, 13:26 Врач Залетова назвала ананасовые и персиковые нектары самыми вредными напитками из фруктового сока Unsplash

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Нектары из персиков, ананасов и смеси тропических фруктов способствуют образованию жировой ткани в организме и являются самыми вредными соковыми продуктами. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, нектары промышленного производства содержат большое количество добавленного сахара в составе. Персиковый, ананасовый и мультифруктовый нектар сделаны из продуктов с высоким гликемическим индексом. Употребление таких напитков провоцирует скачок инсулина в крови, что влияет на усиление чувства голода.

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Врач отметила, что при изготовлении соков теряется много полезной клетчатки, поэтому лучше всего отдавать предпочтение свежим фруктам. Людям с гастроэнтерологическими заболеваниями можно выпить не более 200 миллилитров натурального сока в день, добавила диетолог.