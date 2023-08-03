Интересное 03 августа 2023, 15:22 Врач Воробьева заявила, что в жаркую погоду стоит носить одежду из натуральных тканей

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В жаркую погоду стоит выбирать одежду, сделанную из натуральных тканей. Такой информацией поделилась заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, лучше всего выбирать одежду из хлопка и льна. Также стоит постараться прикрыть как можно больше участков тела, чтобы избежать ожогов.

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Для того, чтобы защитить себя от теплового и солнечного ударов, нужно носить головные уборы, написал «Петербургский дневник».