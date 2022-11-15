Интересное 15 ноября 2022, 19:05 Врач Вдовин рассказал о причинах возникновения синяков под глазами Врач Вдовин заявил, что синяки под глазами возникают из-за тонкой кожи Unsplash

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Синяки под глазами могут возникать по разным причинам. Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, из-за чего они появляются и как с ними бороться. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснил, что синяки под глазами могут возникнуть из-за пигментированности данного участка кожи. Обычно с подобной проблемой помогает бороться мезотерапия. Также помочь может и отбеливание в периорбитальной зоне с помощью витамина C и арбутина.

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Кроме того, круги под глазами появляются из-за тонкой кожи и нарушения кровообращения. В этом случае можно попробовать уплотнить кожу в этой области.

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«Здесь применяются инъекции препаратов — стимуляторов коллагена с добавлением нуклеиновых кислот. Также может быть рекомендовано применение препаратов, устраняющих венозный застой в данной области, что позволит улучшить микроциркуляцию крови», — заявил Александр Вдовин.

Медик пояснил, что для этого применяются средства из гинкго билоба, артишока, рутина.